***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:16
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012886
BIST
10:562.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,20
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:5614,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5616,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2964
10:56931,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,02
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|45.642.391
|% 7,57
|
|PKENT
|249,00
|71.198.078
|% 7,14
|
|AKSA
|43,00
|108.966.110
|% 7,07
|
|IDEAS
|21,54
|9.037.083
|% -6,43
|
|GZNMI
|32,82
|55.570.874
|% -4,92
|
|IZFAS
|5,68
|1.348.955
|% -4,70
|
|ANHYT
|13,97
|8.800.483
|% -4,43
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,99
|382.047.432
|% 3,83
|
|THYAO
|28,26
|324.759.716
|% 0,50
|
|SISE
|14,38
|299.690.262
|% 0,49
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.246.187
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|122.004.254
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|65.370.489
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8179
|14,8249
|% 0,00
|
|Euro
|16,3223
|16,3700
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,4912
|19,5889
|% 0,06
|
|Frank
|15,9218
|16,0177
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 0,06
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,26
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,50
|