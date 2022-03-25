***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012900
BIST
10:192.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:1914,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1916,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0423
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:19932,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 931,90
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|8.353.757
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,62
|35.280.022
|% 7,29
|
|AYEN
|13,83
|12.601.979
|% 7,21
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,55
|1.015.806
|% -6,88
|
|DOBUR
|64,00
|1.286.079
|% -3,90
|
|GZNMI
|33,18
|36.222.432
|% -3,88
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KUTPO
|46,82
|16.329.015
|% -3,30
|
|KRDMD
|15,38
|313.281.643
|% 0,07
|
|SMRTG
|16,31
|232.080.477
|% 5,91
|
|THYAO
|28,24
|231.744.710
|% 0,43
|
|SISE
|14,43
|226.803.066
|% 0,84
|
|SASA
|58,80
|178.991.000
|% 0,43
|
|KARSN
|4,53
|106.268.248
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,26
|66.707.184
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,38
|313.281.643
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,96
|68.037.013
|% 0,76
|
|SISE
|14,43
|226.803.066
|% 0,84
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8243
|14,8267
|% 0,02
|
|Euro
|16,2832
|16,3707
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5139
|19,6118
|% 0,17
|
|Frank
|15,9279
|16,0238
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9406
|3,9604
|% 0,08
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,20
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|
Seans Raporu
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