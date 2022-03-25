***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012905
BIST
10:362.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,48
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:3614,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:3616,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0395
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:36931,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,06
|Açılış
|: 931,61
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.181.078
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,55
|39.868.758
|% 6,65
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|MEPET
|2,66
|6.887.430
|% 5,98
|
|IZFAS
|5,56
|1.161.015
|% -6,71
|
|IDEAS
|21,60
|5.176.076
|% -6,17
|
|GZNMI
|32,54
|41.189.639
|% -5,74
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KUTPO
|46,82
|20.205.753
|% -3,30
|
|KRDMD
|15,35
|370.040.323
|% -0,13
|
|SMRTG
|15,93
|316.649.701
|% 3,44
|
|THYAO
|28,22
|263.690.963
|% 0,36
|
|SISE
|14,39
|259.918.462
|% 0,56
|
|SASA
|58,60
|220.371.415
|% 0,09
|
|KARSN
|4,59
|154.627.318
|% 2,00
|
|DOHOL
|3,26
|97.371.425
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,35
|370.040.323
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,27
|45.175.642
|% 0,44
|
|SMRTG
|15,93
|316.649.701
|% 3,44
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8192
|14,8261
|% 0,01
|
|Euro
|16,3511
|16,3647
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5061
|19,6039
|% 0,13
|
|Frank
|15,9260
|16,0219
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9411
|3,9608
|% 0,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,46
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,06
|
Seans Raporu
10:34
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