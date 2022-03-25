***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012906
BIST
10:272.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:2714,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:2716,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0426
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:27931,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,13
|Açılış
|: 931,55
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,42
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|8.920.226
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,60
|36.835.943
|% 7,11
|
|PKENT
|248,40
|40.034.387
|% 6,88
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,63
|1.136.392
|% -5,54
|
|IDEAS
|21,96
|3.825.012
|% -4,60
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|SANEL
|6,38
|361.344
|% -2,89
|
|ANHYT
|14,20
|6.597.535
|% -2,85
|
|KRDMD
|15,38
|337.543.337
|% 0,07
|
|SMRTG
|16,18
|250.664.348
|% 5,06
|
|SISE
|14,40
|239.817.328
|% 0,63
|
|THYAO
|28,22
|239.795.459
|% 0,36
|
|SASA
|58,85
|199.025.988
|% 0,51
|
|KARSN
|4,55
|113.853.191
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,25
|77.025.750
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,38
|337.543.337
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,95
|69.617.668
|% 0,51
|
|SISE
|14,40
|239.817.328
|% 0,63
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8301
|% 0,04
|
|Euro
|16,3516
|16,3627
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5045
|19,6023
|% 0,13
|
|Frank
|15,9246
|16,0205
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9403
|3,9600
|% 0,07
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,11
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|