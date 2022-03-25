***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012918
BIST
10:272.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:2714,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:2716,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0426
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:27931,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,13
|Açılış
|: 931,55
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,42
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|PKENT
|249,60
|44.957.351
|% 7,40
|
|KAPLM
|79,70
|17.026.174
|% 6,55
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|NETAS
|18,39
|9.848.515
|% 5,09
|
|EUHOL
|3,61
|2.405.336
|% -3,73
|
|AKMGY
|53,50
|291.785
|% -2,73
|
|ANHYT
|14,24
|6.725.358
|% -2,58
|
|KUTPO
|47,18
|18.036.207
|% -2,56
|
|ALKA
|28,30
|5.640.541
|% -2,41
|
|KRDMD
|15,38
|343.383.848
|% 0,07
|
|THYAO
|28,20
|251.353.198
|% 0,28
|
|SISE
|14,40
|243.620.818
|% 0,63
|
|SASA
|58,60
|205.832.395
|% 0,09
|
|GARAN
|12,07
|156.441.717
|% 0,17
|
|KARSN
|4,56
|118.590.841
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,25
|77.456.068
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,38
|343.383.848
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,96
|69.930.870
|% 0,76
|
|SISE
|14,40
|243.620.818
|% 0,63
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8291
|% 0,03
|
|Euro
|16,3595
|16,3691
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5113
|19,6092
|% 0,16
|
|Frank
|15,9238
|16,0197
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9402
|3,9600
|% 0,07
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-3,59
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,14
|