***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012884
BIST
13:092.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,56
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
13:0914,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0174
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
13:0916,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
13:09933,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,42
|Açılış
|: 933,10
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler13:09
|PKENT
|255,60
|114.621.752
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|505.816
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.572.674
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|256.846.349
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,80
|73.402.619
|% 8,16
|
|IDEAS
|21,86
|18.523.902
|% -5,04
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|ANHYT
|14,04
|15.638.625
|% -3,95
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|ALKA
|28,24
|18.419.746
|% -2,62
|
|KRDMD
|15,33
|747.338.642
|% -0,26
|
|THYAO
|28,26
|679.427.717
|% 0,50
|
|SASA
|59,40
|610.351.679
|% 1,45
|
|SMRTG
|16,39
|595.938.034
|% 6,43
|
|EREGL
|33,30
|477.744.376
|% -0,66
|
|DOHOL
|3,25
|279.688.158
|% 0,62
|
|KARSN
|4,56
|359.506.639
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,95
|300.084.993
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,27
|127.265.164
|% 0,44
|
|ODAS
|1,60
|78.070.206
|% -0,62
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8251
|14,8416
|% 0,12
|
|Euro
|16,3266
|16,3417
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4701
|19,5678
|% -0,05
|
|Frank
|15,9364
|16,0324
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 0,11
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-0,91
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|3,00
|
|Tam
|6.152
|6.306
|-1,79
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-0,87
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-0,43
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,56
|