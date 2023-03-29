***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.03.2023 13:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129071
BIST
16:114.832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 20,37
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.845
En Düşük
4.753
16:1119,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1120,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:111.207,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.207,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:11
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|EKSUN
|71,50
|3.942.582
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|30.070.543
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.261.574.233
|% -9,98
|
|HEDEF
|18,43
|29.765.053
|% -9,66
|
|AKFYE
|20,46
|6.457.477.431
|% -9,47
|
|IHAAS
|158,30
|54.287.856
|% -8,76
|
|AKFYE
|20,46
|6.457.477.431
|% -9,47
|
|EREGL
|36,18
|4.953.095.861
|% 1,06
|
|ASTOR
|51,85
|4.666.277.107
|% -5,12
|
|THYAO
|120,40
|2.354.832.223
|% 0,84
|
|TUPRS
|530,40
|1.678.385.654
|% 3,51
|
|AKFYE
|20,46
|6.457.477.431
|% -9,47
|
|EKGYO
|6,29
|929.446.474
|% -1,26
|
|EREGL
|36,18
|4.953.095.861
|% 1,06
|
|ISCTR
|13,06
|1.555.328.797
|% 0,46
|
|ASTOR
|51,85
|4.666.277.107
|% -5,12
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1335
|19,1382
|% 0,12
|
|Euro
|20,7540
|20,7667
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,5301
|23,6481
|% 0,04
|
|Frank
|20,7426
|20,8675
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0805
|5,1059
|% 0,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,77
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|8.165
|8.288
|-12,00
|
|Tam
|8.173
|8.258
|-73,00
|
|Yarım
|4.006
|4.041
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,67
|