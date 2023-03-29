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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

29.03.2023 13:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )

Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

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Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129078


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 55,55 18.258.745 % 10,00  
EKSUN 71,50 3.942.582 % 10,00  
CEOEM 15,51 22.272.480 % 10,00  
EMNIS 42,90 1.924.918 % 10,00  
DESPC 18,83 30.070.543 % 9,99  
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16:11 Alış Satış %  
Dolar 19,1335 19,1382 % 0,12  
Euro 20,7540 20,7667 % 0,18  
Sterlin 23,5301 23,6481 % 0,04  
Frank 20,7426 20,8675 % 0,18  
Riyal 5,0805 5,1059 % 0,09  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 -10,77  
Altın Gr. 1.208 1.208 -4,84  
Cumhuriyet 8.165 8.288 -12,00  
Tam 8.173 8.258 -73,00  
Yarım 4.006 4.041 -35,00  
Çeyrek 2.003 2.020 -18,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,19 -0,16  
Gümüş Gr. 14,29 14,30 -0,05  
B. Petrol 78,81 78,81 0,67  
Seans Raporu 16:11
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