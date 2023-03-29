***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.03.2023 13:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129080
BIST
16:114.832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 20,37
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.845
En Düşük
4.753
16:1119,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1120,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0331
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:111.207,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.207,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EKSUN
|71,50
|3.948.874
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|30.070.543
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.262.014.440
|% -9,98
|
|HEDEF
|18,48
|29.877.352
|% -9,41
|
|AKFYE
|20,52
|6.490.064.394
|% -9,20
|
|IHAAS
|157,60
|54.327.447
|% -9,16
|
|AKFYE
|20,52
|6.490.064.394
|% -9,20
|
|EREGL
|36,18
|4.965.523.829
|% 1,06
|
|ASTOR
|51,90
|4.672.399.089
|% -5,03
|
|THYAO
|121,20
|2.418.684.603
|% 1,51
|
|TUPRS
|533,10
|1.714.633.896
|% 4,04
|
|AKFYE
|20,52
|6.490.064.394
|% -9,20
|
|EKGYO
|6,30
|934.045.152
|% -1,10
|
|EREGL
|36,18
|4.965.523.829
|% 1,06
|
|ISCTR
|13,07
|1.562.573.132
|% 0,54
|
|ASTOR
|51,90
|4.672.399.089
|% -5,03
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1316
|19,1371
|% 0,11
|
|Euro
|20,7509
|20,7632
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,5301
|23,6481
|% 0,04
|
|Frank
|20,7426
|20,8675
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0805
|5,1059
|% 0,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|8.153
|8.276
|-24,00
|
|Tam
|8.168
|8.258
|-73,00
|
|Yarım
|4.004
|4.041
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,83
|
Seans Raporu
16:11
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16:26BEYAZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 773, 999 adet işlem
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16:25XU100
Endeks 4, 839 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 38, 035.00 milyon TL de
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16:25EMKEL
Yüzde 4.21 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 573, 293 adet işlem
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16:24PCILT
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.76 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 168 adet işlem
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16:23KRSTL
Yüzde 5.22 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 908, 773 adet işlem