***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.03.2023 14:09
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129088
BIST
16:124.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.845
En Düşük
4.753
16:1219,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1220,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0404
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:121.208,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.208,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:12
|EKSUN
|71,50
|3.953.593
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|30.135.676
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.263.545.052
|% -9,98
|
|HEDEF
|18,48
|29.959.989
|% -9,41
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|THYAO
|120,40
|2.464.186.240
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,50
|1.776.881.672
|% 3,73
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,29
|939.281.534
|% -1,26
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ISCTR
|13,03
|1.582.556.354
|% 0,23
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1316
|19,1371
|% 0,11
|
|Euro
|20,7509
|20,7632
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,5105
|23,6284
|% -0,04
|
|Frank
|20,7255
|20,8503
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0813
|5,1067
|% 0,11
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|