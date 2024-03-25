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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

25.03.2024 13:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )

Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

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Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261858


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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 40,48 12.769.111 % 10,00  
RYSAS 38,72 63.647.189 % 10,00  
GSDDE 10,23 34.618.235 % 10,00  
DERIM 31,90 12.678.638 % 10,00  
KENT 1.375,00 29.755.010 % 10,00  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 32,1457 32,1507 % 0,57  
Euro 34,8634 34,8753 % 0,79  
Sterlin 41,0313 41,2370 % -0,54  
Frank 36,1444 36,3256 % -0,92  
Riyal 8,6517 8,6951 % -0,93  
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16:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,77 24,80 % 0,66  
Platin 909,95 911,26 % 0,66  
Paladyum 1.015,28 1.017,97 % 0,66  
Brent Pet. 85,76 85,76 % 0,66  
Altın Ons 2.177,72 2.178,04 % 0,66  
Seans Raporu 16:54
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