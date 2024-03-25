***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2024 14:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261866
BIST
'
16:569.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 83,30
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
16:5632,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1831
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
16:5634,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2742
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
16:562.249,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,51
|Açılış
|: 2.249,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler16:56
|OYAYO
|40,48
|12.769.111
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.647.189
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.618.235
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.073.192
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|184.990.963
|% -9,91
|
|PKART
|83,10
|140.687.933
|% -9,28
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|290,00
|10.330.100.896
|% -0,43
|
|ISCTR
|11,75
|7.351.181.291
|% 6,62
|
|YKBNK
|27,96
|5.460.200.737
|% 4,95
|
|AKBNK
|47,56
|4.271.079.226
|% 3,80
|
|KCHOL
|202,10
|4.163.731.899
|% 3,75
|
|ISCTR
|11,75
|7.351.181.291
|% 6,62
|
|ODAS
|9,47
|1.874.492.860
|% 6,76
|
|YKBNK
|27,96
|5.460.200.737
|% 4,95
|
|EKGYO
|9,94
|1.413.418.621
|% -0,90
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.073.192
|% -9,95
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1453
|32,1510
|% 0,57
|
|Euro
|34,8672
|34,8767
|% 0,79
|
|Sterlin
|41,0313
|41,2370
|% -0,54
|
|Frank
|36,1485
|36,3297
|% -0,91
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|911,44
|912,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,10
|1.028,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,44
|2.176,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 59 artarak (% 1.38 ) 9, 949
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17:11XU100
Endeks 9, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 98, 445.00 milyon TL de
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17:11BERA
Yüzde 7.77 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 411, 200 adet işlem
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17:10PKENT
Yüzde 5.27 oranında artışla 379.25 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 350 adet işlem
-
17:09ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 903, 782 adet işlem