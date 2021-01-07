***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.418,1 % 0,05Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.299,95 % 0,01Fon Yönetim Ücreti82.151,43 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu8.370,65 % 0,09Tahvil Bono Komisyonu176,22 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.370,24 % 0,03TOPLAM GİDERLER105.519,53 % 1,09DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.641.604,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897742BIST