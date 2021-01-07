***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.901,2 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.357,09 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.554,56 % 0,01Fon Yönetim Ücreti24.966.558,81 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu736.505,4 % 0,07Tahvil Bono Komisyonu5.872,83 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu56.061,23 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu3.387,62 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.772,34 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu333.307,84 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler351.761,75 % 0,03TOPLAM GİDERLER26.632.420,41 % 2,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.127.513.834,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897818BIST