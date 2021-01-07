***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.727,2 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.203,62 % 0,06Fon Yönetim Ücreti678.690,92 % 1,01Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu295,69 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.698,72 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu45,97 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu88,2 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.946,54 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.202,3 % 0,09TOPLAM GİDERLER801.632,1 % 1,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.430.656,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897836BIST