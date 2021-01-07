***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 17:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.882,3 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.354,38 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.901,02 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
2.823.595,94 % 2,21
Hisse Senedi Komisyonu
138.566,41 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
1.326,22 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.970,67 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
230,54 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.307,32 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
18.822,77 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.621,29 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
3.071.958,6 % 2,41
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.516.345,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897838
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3613
En Düşük
7,2382
18:059,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0392
En Düşük
8,8939
18:05452,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,43
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|MMCAS
|4,53
|756.757
|% -6,98
|
|ORMA
|17,57
|2.406.300
|% -6,64
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|KOZAL
|108,50
|1.123.306.055
|% 3,93
|
|ODAS
|3,95
|763.013.606
|% -1,74
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|HLGYO
|3,35
|365.678.692
|% 1,82
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|ODAS
|3,95
|763.013.606
|% -1,74
|
|HLGYO
|3,35
|365.678.692
|% 1,82
|
|PEKGY
|2,62
|168.166.510
|% 0,38
|
|KLGYO
|2,55
|160.714.026
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3536
|7,3556
|% 0,68
|
|Euro
|9,0278
|9,0392
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,9399
|9,9897
|% 0,25
|
|Frank
|8,2714
|8,3213
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9552
|1,9650
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,61
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem