***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 17:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.354,43 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
175.344,68 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
14.505.034,73 % 1,01
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35.768,33 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
886.824,03 % 0,06
Vadeli Ters Repo Komisyonu
15.602,78 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
71.624,02 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
255.691,74 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
15.953.544,93 % 1,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.441.130.844,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897849
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0622
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3724
En Düşük
7,2382
18:059,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0479
En Düşük
8,8939
18:05452,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,76
|Açılış
|: 452,60
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|30,20
|127.392.804
|% 9,98
|
|INVEO
|53,00
|90.734.179
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,60
|1.221.001
|% 7,18
|
|ALMAD
|2,25
|1.413.320
|% 5,63
|
|AKYHO
|5,30
|31.811.136
|% 3,72
|
|ARZUM
|22,30
|152.292.453
|% -0,45
|
|KRVGD
|13,13
|57.674.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3643
|7,3681
|% 0,85
|
|Euro
|9,0348
|9,0452
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9412
|9,9910
|% 0,26
|
|Frank
|8,2676
|8,3174
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-3,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,43
|54,43
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem