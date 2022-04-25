***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2021 (Revize)Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.249,78 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri104,02 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.588,18 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri655.467,39 % 0,06Fon Yönetim Ücreti23.117.782,42 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu90.804,08 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1.155 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu882 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.078.799,04 % 0,29Vergiler ve Diğer Harcamalar14.008,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu64.760,9 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.837.650,8083 % 0,27TOPLAM GİDERLER29.877.252,4183 % 2,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.046.881.899,941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023504BIST