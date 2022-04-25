***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
25.04.2022 16:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2021 (Revize)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.249,78 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
104,02 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.588,18 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
655.467,39 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
23.117.782,42 % 2,21
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
90.804,08 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.155 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
882 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.078.799,04 % 0,29
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.008,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
64.760,9 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.837.650,8083 % 0,27
TOPLAM GİDERLER
29.877.252,4183 % 2,85
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.046.881.899,941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023504
BIST
16:492.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -22,14
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
16:4914,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:4915,8090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0247
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:49907,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,66
|Açılış
|: 907,59
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:47
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8001
|14,8029
|% 0,24
|
|Euro
|15,7994
|15,8069
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8142
|% -0,29
|
|Frank
|15,4041
|15,4969
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,15
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,12
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|37,56
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|18,17
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,08
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
|
Seans Raporu
16:47
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