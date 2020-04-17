***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838912
BIST
17:0998.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.013,60
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:096,9380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:097,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:09377,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -6,23
|Açılış
|: 377,54
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.882
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.913.616
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.051.346
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.823.924
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,34
|9.587.244
|% -7,22
|
|PGSUS
|51,60
|1.418.851.985
|% 3,37
|
|GARAN
|8,45
|849.071.913
|% 2,42
|
|THYAO
|10,45
|789.041.655
|% 2,85
|
|ASELS
|27,08
|670.218.793
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,82
|547.785.666
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|245.125.447
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|293.780.294
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|80.944.464
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|112.935.750
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,21
|123.442.928
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6337
|8,6770
|% 0,10
|
|Frank
|7,1360
|7,1790
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-29,99
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|
Seans Raporu
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17:24DOAS
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