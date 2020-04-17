***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838923
BIST
17:2497.883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.633,52
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:246,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:247,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:24376,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -7,30
|Açılış
|: 376,47
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.900.472
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.088
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.046.457
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,32
|9.727.498
|% -7,78
|
|PGSUS
|51,00
|1.448.695.478
|% 2,16
|
|GARAN
|8,41
|894.218.921
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|817.514.951
|% 2,46
|
|ASELS
|26,96
|713.546.115
|% 1,13
|
|AKBNK
|5,79
|571.785.073
|% 2,48
|
|KARSN
|1,45
|260.438.801
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,00
|302.970.123
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|81.339.144
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,20
|127.999.096
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,05
|113.376.455
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6318
|8,6751
|% 0,08
|
|Frank
|7,1472
|7,1903
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8406
|1,8498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-27,19
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,70
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