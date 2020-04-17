***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838928
BIST
14:4698.341
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.092,32
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:466,8848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0600
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:467,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0628
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:46373,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -10,65
|Açılış
|: 373,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.602.838
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|594.881
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.403.274
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.674.013
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|VKING
|4,21
|2.807.622
|% -6,86
|
|PGSUS
|50,95
|1.199.360.705
|% 2,06
|
|THYAO
|10,51
|656.547.046
|% 3,44
|
|GARAN
|8,54
|648.308.638
|% 3,52
|
|ASELS
|27,28
|526.225.306
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,85
|474.059.345
|% 3,54
|
|KARSN
|1,45
|164.264.363
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|74.039.968
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,01
|219.690.465
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,07
|90.814.897
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|474.059.345
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% -0,98
|
|Frank
|7,0568
|7,0993
|% -1,00
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-29,75
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-11,49
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.450
|-73,50
|
|Tam
|2.466
|2.525
|-71,90
|
|Yarım
|1.198
|1.227
|-36,80
|
|Çeyrek
|601
|614
|-18,40
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,70
|
Seans Raporu
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14:56XU100
Endeks 98, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 8, 695.00 milyon TL de
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14:56ASUZU
Yüzde 5.45 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 989, 616 adet işlem
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14:54QNBFL
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2058, 82 artarak (% 2.26 ) 93, 102
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14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, SAFKR, EGCYO, EGCEY, BALAT, YBTAS, EKIZ