***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838943
BIST
16:0998.083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.833,47
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:096,9128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:097,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:09377,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -6,35
|Açılış
|: 377,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.726.327
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|723.361
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.822.253
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|11.192.787
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,38
|8.855.241
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,00
|1.341.331.450
|% 2,16
|
|GARAN
|8,49
|752.127.600
|% 2,91
|
|THYAO
|10,47
|725.496.871
|% 3,05
|
|ASELS
|27,08
|594.697.080
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,82
|513.168.139
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,01
|253.125.832
|% 3,08
|
|KARSN
|1,45
|174.578.895
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|76.932.318
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.361.427
|% -0,93
|
|GARAN
|8,49
|752.127.600
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5964
|8,6395
|% -0,33
|
|Frank
|7,1080
|7,1508
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8328
|1,8420
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,23
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,20
|
|Yarım
|1.210
|1.240
|-23,80
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
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|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,16
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