***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838957
BIST
16:2898.171
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.922,18
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:286,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:287,5183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:28377,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -6,00
|Açılış
|: 377,77
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.745.782
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.948.164
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|776.016
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.350.118
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.966.656
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,00
|1.373.518.522
|% 2,16
|
|GARAN
|8,46
|770.394.030
|% 2,55
|
|THYAO
|10,45
|752.357.692
|% 2,85
|
|ASELS
|27,14
|621.332.614
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,82
|523.511.828
|% 3,01
|
|KARSN
|1,49
|206.992.866
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,01
|278.636.437
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,67
|78.086.603
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|112.954.579
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,07
|99.891.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6110
|8,6542
|% -0,16
|
|Frank
|7,1242
|7,1671
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8348
|1,8440
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-17,87
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,70
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:44KLMSN
Yüzde 6.43 oranında artışla 15.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 774 adet işlem
-
16:42DENCM
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 572 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 98, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 98 üstünde . İşlem hacmi 10, 156.00 milyon TL de
-
16:41PINSU
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 545, 792 adet işlem
-
16:40YUNSA
Yüzde 7.91 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 068, 403 adet işlem