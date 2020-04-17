***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838960
BIST
16:3598.146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.896,89
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:356,9206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:357,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:35377,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -6,07
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.745.962
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.956.096
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|777.770
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.449.851
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.985.228
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,20
|1.376.014.329
|% 2,56
|
|GARAN
|8,45
|785.171.910
|% 2,42
|
|THYAO
|10,43
|756.936.355
|% 2,66
|
|ASELS
|27,16
|624.205.411
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,82
|524.581.395
|% 3,01
|
|KARSN
|1,49
|207.607.155
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,00
|286.281.481
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.294.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|118.880.781
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,06
|104.781.214
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6585
|% -0,11
|
|Frank
|7,1250
|7,1679
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8356
|1,8448
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
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