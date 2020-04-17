***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838962
BIST
16:4198.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.777,74
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:416,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:417,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:41377,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -5,94
|Açılış
|: 377,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.851
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.967.399
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|781.296
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.525.875
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|9.008.679
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,15
|1.379.302.844
|% 2,46
|
|GARAN
|8,46
|807.026.377
|% 2,55
|
|THYAO
|10,45
|765.037.592
|% 2,85
|
|ASELS
|27,12
|633.515.616
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,81
|529.484.731
|% 2,83
|
|KARSN
|1,48
|226.398.169
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|287.193.199
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.437.200
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|108.572.543
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,21
|118.949.179
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% -0,12
|
|Frank
|7,1183
|7,1612
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8352
|1,8444
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
Seans Raporu
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