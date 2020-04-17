GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.04.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838966


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:5598.404
Değişim :  2,24% |  2.155,29
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.715.186 % 10,00  
BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
MAALT 66,10 6.466.038 % 9,98  
AYCES 17,54 716.977 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5844 8,6274 % -0,47  
Frank 7,0978 7,1405 % -0,43  
Riyal 1,8295 1,8386 % -0,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 -23,45  
Altın Gr. 376 377 -7,06  
Cumhuriyet 2.422 2.477 -46,40  
Tam 2.493 2.553 -44,00  
Yarım 1.211 1.240 -23,20  
Çeyrek 607 620 -11,60  
Gümüş.Ons 15,25 15,28 -0,27  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,09  
B. Petrol 27,92 27,92 0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru