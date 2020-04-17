***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838983
BIST
17:0498.181
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.931,72
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:046,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:047,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:04377,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,19
|Açılış
|: 377,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.895.174
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.912.842
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.051.346
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.743.667
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,31
|9.444.425
|% -8,06
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,20
|1.401.562.337
|% 2,56
|
|GARAN
|8,46
|844.817.161
|% 2,55
|
|THYAO
|10,45
|785.653.020
|% 2,85
|
|ASELS
|27,10
|667.353.267
|% 1,65
|
|AKBNK
|5,82
|546.524.969
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|244.569.726
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|291.142.080
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|80.702.551
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|112.805.343
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|122.802.263
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6359
|8,6792
|% 0,13
|
|Frank
|7,1376
|7,1806
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-27,19
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,70
|
Seans Raporu
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17:20KFEIN
Yüzde 5.10 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 580, 268 adet işlem
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17:19AKGRT
Yüzde 5.23 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 918, 594 adet işlem
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17:17ISMEN
Yüzde 9.66 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 644, 608 adet işlem
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2555, 84 artarak (% 2.23 ) 116, 941
-
17:16XU100
Endeks 98, 225 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 823.00 milyon TL de