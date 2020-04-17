***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838992
BIST
17:1598.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.799,09
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:156,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:157,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5597
En Düşük
7,4073
17:15377,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -6,50
|Açılış
|: 377,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.882
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.913.616
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,06
|19.733.779
|% 9,96
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|ULUSE
|32,48
|4.402.240
|% -3,62
|
|ULAS
|1,96
|492.302
|% -3,45
|
|PGSUS
|51,45
|1.428.928.457
|% 3,06
|
|GARAN
|8,45
|852.180.164
|% 2,42
|
|THYAO
|10,45
|790.921.467
|% 2,85
|
|ASELS
|27,04
|674.171.869
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,83
|548.946.109
|% 3,19
|
|KARSN
|1,47
|249.759.097
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.192.469
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.046.360
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|113.040.690
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|123.528.503
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6468
|8,6901
|% 0,25
|
|Frank
|7,1475
|7,1906
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8414
|1,8507
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
|
Seans Raporu
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