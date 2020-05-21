***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.05.2020 12:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846189
BIST
14:02103.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 877,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:026,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:027,4718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:02379,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,35
|Açılış
|: 379,35
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|CMENT
|35,56
|2.535.704
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.127.056
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.920.599
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.080.231
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|651.639.862
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|567.802.459
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|544.880.541
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,34
|477.072.164
|% 0,91
|
|MRDIN
|6,01
|268.127.056
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,40
|209.158.611
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,34
|477.072.164
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,50
|267.055.203
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,21
|108.052.448
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.286.338
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,19
|
|Frank
|7,0234
|7,0657
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.489
|-13,40
|
|Tam
|2.530
|2.554
|-13,70
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,70
|
|Çeyrek
|617
|625
|-3,30
|