***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2020 12:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 01.09.2014 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Toygar Sekmen 28.08.2020 2015-2017/Finans Menkul Değerler A.Ş./Yetkili - 2017-2019/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman- 2019-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871759
BIST
14:461.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -14,96
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:467,3522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:468,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:46465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:46
|PKENT
|935,00
|6.565.363
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.126.284
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.855.323
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.457
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|811.656.490
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,24
|475.671.417
|% -3,26
|
|GARAN
|6,79
|397.395.295
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,77
|386.418.979
|% -3,28
|
|FENER
|25,58
|385.070.552
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,11
|811.656.490
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|386.418.979
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,13
|242.534.467
|% 1,95
|
|GUSGR
|6,24
|475.671.417
|% -3,26
|
|ZOREN
|2,77
|207.207.253
|% -0,36
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3455
|7,3522
|% 0,25
|
|Euro
|8,7690
|8,7792
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7673
|9,8163
|% 0,05
|
|Frank
|8,1112
|8,1601
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|1,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|6,22
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|3,01
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,01
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,14
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:55XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 7, 883.00 milyon TL de
-
14:53DOAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 230 adet işlem
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, KCHOL
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 91 kaybederek (% -1.47 ) 997
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MMCAS, EMNIS, BRKO, ETILR