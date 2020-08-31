Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.08.2020 12:44
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.05.2019 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 19 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 28.08.2020 2012-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871761


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:531.085
Değişim :  -1,39% |  -15,32
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.101  
En Yüksek
1.102 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler14:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,19 35.862.957 % 10,00  
INTEM 19,80 19.193.032 % 10,00  
SEKUR 7,92 8.149.775 % 10,00  
PKENT 935,00 6.566.298 % 10,00  
KENT 543,00 39.993.884 % 9,99  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3472 7,3506 % 0,23  
Euro 8,7704 8,7769 % 0,87  
Sterlin 9,7710 9,8200 % 0,09  
Frank 8,1130 8,1619 % 0,44  
Riyal 1,9539 1,9637 % 0,22  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 4,40  
Altın Gr. 465 465 1,76  
Cumhuriyet 3.081 3.128 8,00  
Tam 3.066 3.142 3,22  
Yarım 1.482 1.520 1,56  
Çeyrek 743 760 0,78  
Gümüş.Ons 28,00 28,03 0,52  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,13  
B. Petrol 46,42 46,42 0,61  
Seans Raporu 14:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru