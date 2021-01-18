***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2021 17:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 0 100
2019 0 100
2020 3,06 96,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903057
BIST
17:351.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.554
En Düşük
1.509
17:357,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:359,0515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:35442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,00
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.267.451
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.673.393
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.734.350
|% -5,95
|
|SILVR
|9,50
|29.803.421
|% -5,66
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,20
|1.473.887.494
|% 1,81
|
|GARAN
|10,03
|1.234.783.274
|% 0,10
|
|SISE
|7,76
|999.916.750
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,49
|893.780.005
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,45
|449.433.919
|% 5,07
|
|TSKB
|1,89
|531.774.528
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4916
|7,4947
|% 0,48
|
|Euro
|9,0454
|9,0515
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,1345
|10,1853
|% 0,33
|
|Frank
|8,3826
|8,4331
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,83
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,19
|
Seans Raporu
17:35
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17:46RODRG
Yüzde 6.65 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 249 adet işlem
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17:45LKMNH
Yüzde 7.07 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 861, 521 adet işlem
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17:44XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 25, 358.00 milyon TL de
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17:44OYAYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 787 adet işlem
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17:43ESCOM
Yüzde 4.77 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 136, 306 adet işlem