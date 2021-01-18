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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.01.2021 17:31



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 0 100
2019 0 100
2020 3,06 96,94




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903057


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PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.904.071 % 10,00  
KONTR 33,66 207.267.451 % 10,00  
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Dolar 7,4916 7,4947 % 0,48  
Euro 9,0454 9,0515 % 0,44  
Sterlin 10,1345 10,1853 % 0,33  
Frank 8,3826 8,4331 % 0,57  
Riyal 1,9940 2,0040 % 0,59  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 9,83  
Altın Gr. 443 443 5,28  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,87 24,90 0,18  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 54,91 54,91 -0,19  
Seans Raporu 17:35
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