***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2021 18:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Hisse Senedi Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.
Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler -
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 65 25.02.2021
NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 30 25.02.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 25.02.2021
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00605 2,2 0,00605 2,2 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 5,5 94,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Yılmaz Ertürk Fon Kurulu Başkanı 25.02.2021 31 Hayır
Tuna Uğun Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 Hayır
Mine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 Hayır
Necdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 14 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nilgün Kılıçuzar 25.02.2021 32
Gürsu Türker 25.02.2021 14
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 25.02.2021 2010-2014/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Müdür - 2014/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 13
Hüseyin Gayde 25.02.2021 2010-2014/Ak Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 18
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939963
BIST