***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Hisse Senedi FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Süresiz kurulmuştur.Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler -Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 65 25.02.2021NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 30 25.02.2021BIST-KYD REPO (BRUT) 5 25.02.2021Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,00605 2,2 0,00605 2,2 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 5,5 94,5Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeYılmaz Ertürk Fon Kurulu Başkanı 25.02.2021 31 HayırTuna Uğun Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 HayırMine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 HayırNecdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 27 HayırSüleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 25.02.2021 14 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNilgün Kılıçuzar 25.02.2021 32Gürsu Türker 25.02.2021 14Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücel 25.02.2021 2010-2014/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Müdür - 2014/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 13Hüseyin Gayde 25.02.2021 2010-2014/Ak Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 18İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939963BIST