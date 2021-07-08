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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2021 08:23



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.05.2006

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
İŞ BANKASI İŞTİRAK GETİRİ ENDEKSİ 95 30.06.2015 - 2015/03 30.09.2015
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 30.06.2015 - 2015/03 30.09.2015

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948172


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 2,15 2.768.136 % 62,98  
FENER 38,80 391.570.889 % 0,00  
OZGYO 1,52 6.168.485 % 0,00  
GLYHO 3,18 14.822.854 % 0,00  
EDATA 7,11 332.682.527 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6944 8,6992 % 0,16  
Euro 10,2737 10,2797 % 0,28  
Sterlin 11,9330 11,9929 % -0,16  
Frank 9,3533 9,4096 % 0,10  
Riyal 2,3092 2,3208 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 -6,34  
Altın Gr. 502 502 -1,66  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 -0,23  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,06  
B. Petrol 73,14 73,14 -0,29  
Seans Raporu 18:05
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