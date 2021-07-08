***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 27.10.2003
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948178
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7040
En Düşük
8,6701
18:0510,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0292
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2939
En Düşük
10,2314
18:05502,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,73
|Açılış
|: 502,04
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|EDATA
|7,11
|332.682.527
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,08
|20.868.934
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|22.883.921
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6944
|8,6992
|% 0,16
|
|Euro
|10,2737
|10,2797
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9330
|11,9929
|% -0,16
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,34
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem