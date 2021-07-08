***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.03.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 70 . 27.01.2017
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 30 . 27.01.2017
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948188
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7040
En Düşük
8,6701
18:0510,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0330
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2939
En Düşük
10,2314
18:05501,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,89
|Açılış
|: 501,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|EDATA
|7,11
|332.682.527
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,08
|20.868.934
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|22.883.921
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6974
|8,6988
|% 0,16
|
|Euro
|10,2777
|10,2835
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9330
|11,9929
|% -0,16
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,18
|73,18
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem