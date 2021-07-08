***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 25 . 02.01.2020
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 20 . 02.01.2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 30 . 02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 . 02.01.2020
BIST-KYD DIBS ORTA 15 . 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948163
BIST
11:381.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:388,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:3810,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0363
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:38503,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,68
|Açılış
|: 503,36
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,62
|18.254.604
|% 8,70
|
|AVGYO
|3,22
|16.460.140
|% 6,98
|
|SILVR
|5,91
|20.828.665
|% 4,79
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.541.274
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.932.495
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.626.433
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|63.535.974
|% -9,84
|
|SRVGY
|74,80
|16.565.213
|% -9,17
|
|KRDMD
|7,24
|329.007.921
|% 2,26
|
|GARAN
|8,54
|287.415.836
|% -0,23
|
|EREGL
|17,97
|276.277.514
|% 2,33
|
|THYAO
|13,65
|262.841.168
|% -0,07
|
|PETKM
|5,42
|188.070.029
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,84
|132.391.411
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|129.214.426
|% 0,89
|
|PEKGY
|1,10
|63.535.974
|% -9,84
|
|KRDMD
|7,24
|329.007.921
|% 2,26
|
|PETKM
|5,42
|188.070.029
|% 1,50
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6794
|% -0,15
|
|Euro
|10,2758
|10,2799
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9345
|11,9944
|% -0,19
|
|Frank
|9,4431
|9,5000
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -0,19
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|0,49
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 5 artarak (% 0.30 ) 1, 484
-
11:47BIOEN
Yüzde 4.34 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 544 adet işlem
-
11:42XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 3, 216.00 milyon TL de
-
11:42BTCIM
Yüzde 6.94 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 137 adet işlem
-
11:41MEDTR
Yüzde 6.28 oranında artışla 33.86 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 460 adet işlem