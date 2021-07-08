***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.03.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 90 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948166
BIST
11:141.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:148,6808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:1410,2855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0307
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:14504,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 504,10
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:14
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,38
|9.764.412
|% 6,78
|
|MEDTR
|33,68
|26.226.595
|% 5,71
|
|SILVR
|5,91
|19.341.701
|% 4,79
|
|AVGYO
|3,15
|14.974.509
|% 4,65
|
|FADE
|17,47
|3.406.999
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.647.403
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.277.665
|% -9,93
|
|SRVGY
|74,55
|13.793.494
|% -9,47
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,20
|290.493.143
|% 1,69
|
|GARAN
|8,51
|265.053.444
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|252.841.112
|% 1,99
|
|THYAO
|13,53
|200.881.489
|% -0,95
|
|KOZAL
|108,70
|148.147.964
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,26
|126.558.269
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,84
|103.289.752
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,20
|290.493.143
|% 1,69
|
|GARAN
|8,51
|265.053.444
|% -0,58
|
|PETKM
|5,36
|145.708.472
|% 0,37
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6782
|8,6808
|% -0,14
|
|Euro
|10,2541
|10,2855
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9391
|11,9990
|% -0,15
|
|Frank
|9,4534
|9,5104
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,15
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,87
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|0,45
|