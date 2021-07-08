***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 27.10.2003
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 90 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 02.12.2016 - 2016/05 02.01.2017
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948167
BIST
11:431.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:438,6855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:4310,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:43503,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 503,39
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:43
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,74
|19.599.685
|% 9,66
|
|AVGYO
|3,20
|16.687.887
|% 6,31
|
|SILVR
|5,92
|20.845.023
|% 4,96
|
|EDIP
|2,80
|10.092.539
|% 4,87
|
|FADE
|17,47
|3.544.715
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.946.099
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.626.520
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|74.195.013
|% -9,84
|
|SRVGY
|74,60
|16.656.581
|% -9,41
|
|KRDMD
|7,24
|330.986.271
|% 2,26
|
|GARAN
|8,54
|292.934.392
|% -0,23
|
|EREGL
|17,95
|277.016.710
|% 2,22
|
|THYAO
|13,65
|268.579.321
|% -0,07
|
|PETKM
|5,41
|191.098.590
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,84
|132.732.967
|% -1,08
|
|PEKGY
|1,10
|74.195.013
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,26
|129.224.279
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,24
|330.986.271
|% 2,26
|
|PETKM
|5,41
|191.098.590
|% 1,31
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6823
|8,6855
|% -0,08
|
|Euro
|10,2776
|10,2856
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9334
|11,9933
|% -0,20
|
|Frank
|9,4431
|9,5000
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3071
|2,3186
|% -0,20
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,21
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,59
|
Seans Raporu
11:43
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