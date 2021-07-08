***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 08:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
S&P 500 TOP 50 GETİRİ ENDEKSİ (TL) 20 - 04.01.2021
EURO STOXX 50 RETURN 20 - 04.01.2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 20 - 04.01.2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 15 - 04.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 - 04.01.2021
BIST 100 GETIRI 15 - 04.01.2021
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 25.05.2017 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948176
BIST
12:481.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:488,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:4810,3049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0113
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:48503,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 503,85
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,23
|39.880.848
|% 5,59
|
|AVGYO
|3,16
|18.926.465
|% 4,98
|
|SILVR
|5,91
|24.669.080
|% 4,79
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|4.397.391
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.146.059
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|139.014.958
|% -9,84
|
|METUR
|5,17
|17.644.724
|% -7,35
|
|SRVGY
|76,50
|22.727.236
|% -7,10
|
|KRDMD
|7,18
|405.896.014
|% 1,41
|
|THYAO
|13,65
|376.214.618
|% -0,07
|
|GARAN
|8,52
|347.107.399
|% -0,47
|
|EREGL
|17,93
|300.719.686
|% 2,11
|
|PETKM
|5,42
|245.509.196
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|139.014.958
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|144.407.487
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|132.730.331
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,18
|405.896.014
|% 1,41
|
|PETKM
|5,42
|245.509.196
|% 1,50
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6822
|8,6860
|% -0,08
|
|Euro
|10,2981
|10,3025
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9407
|12,0006
|% -0,14
|
|Frank
|9,4558
|9,5127
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,12
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,92
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-8,05
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,90
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|0,75
|