***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.08.2021 12:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.05.2019 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 20 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2010-2014 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 01.08.2021 İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 08.2021- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959627
BIST
14:071.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
14:078,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
14:079,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
14:07489,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,81
|Açılış
|: 489,76
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AGYO
|4,52
|180.944.690
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|243.081
|% 9,95
|
|VKFYO
|6,96
|19.869.758
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|VAKFN
|8,96
|78.869.101
|% 7,69
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,11
|75.261.201
|% -7,95
|
|FONET
|14,66
|12.432.057
|% -6,51
|
|DMSAS
|7,55
|141.763.153
|% -6,09
|
|RYGYO
|4,65
|9.153.831
|% -4,91
|
|GARAN
|9,30
|511.502.427
|% 0,11
|
|EREGL
|18,46
|382.026.201
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,62
|288.161.965
|% -0,78
|
|KOZAA
|15,33
|274.459.581
|% 4,29
|
|KOZAL
|106,50
|243.809.853
|% 0,76
|
|ODAS
|1,40
|87.730.689
|% -2,10
|
|GARAN
|9,30
|511.502.427
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|88.659.517
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,53
|105.787.014
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.944.690
|% 9,98
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5376
|8,5418
|% 0,41
|
|Euro
|9,9746
|9,9790
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,5888
|11,6469
|% 0,41
|
|Frank
|9,2707
|9,3265
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2688
|2,2802
|% 0,52
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,61
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-0,52
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:21EDIP
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 477, 116 adet işlem
-
14:19AKYHO
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 400, 840 adet işlem
-
14:18SELVA
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 938, 593 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.16 ) 1, 549
-
14:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UFUK, SELVA