***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.08.2021 12:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.05.2019 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 20 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2010-2014 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 01.08.2021 İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 08.2021- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959629
BIST
12:331.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
12:338,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
12:339,9797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
12:33489,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 489,55
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler12:33
|AGYO
|4,52
|180.333.739
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|233.130
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|PENTA
|97,95
|7.201.690
|% 8,29
|
|DMSAS
|7,48
|133.380.017
|% -6,97
|
|SELVA
|8,20
|50.934.584
|% -6,92
|
|RYGYO
|4,64
|8.301.243
|% -5,11
|
|FONET
|14,96
|10.556.817
|% -4,59
|
|EUKYO
|6,93
|1.693.578
|% -4,28
|
|GARAN
|9,30
|444.378.059
|% 0,11
|
|EREGL
|18,46
|287.642.319
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,60
|245.017.029
|% -1,04
|
|KOZAA
|15,19
|228.678.887
|% 3,33
|
|KOZAL
|106,10
|207.265.186
|% 0,38
|
|ODAS
|1,41
|85.195.149
|% -1,40
|
|GARAN
|9,30
|444.378.059
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|86.975.427
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|102.818.703
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.333.739
|% 9,98
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5354
|8,5397
|% 0,39
|
|Euro
|9,9745
|9,9797
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,5929
|11,6510
|% 0,44
|
|Frank
|9,2677
|9,3236
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2703
|2,2816
|% 0,59
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|1,95
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.225
|3.307
|8,30
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|4,01
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-0,28
|