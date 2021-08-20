***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.08.2021 12:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 01.09.2014 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 20 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2010-2014 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü/ 07.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ Direktör 22 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Burcu Kepez 01.08.2021 İş Portföy Yönetimi - 2013-2016 - Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi / 01.2017- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 08.2021- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Müdür 17 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959630
BIST
13:121.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,07
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
13:128,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
13:129,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
13:12488,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler13:11
|AGYO
|4,52
|180.773.034
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|237.612
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|2.078.403
|% 9,95
|
|PENTA
|98,15
|7.831.835
|% 8,51
|
|MERIT
|17,00
|331.372
|% 7,94
|
|SELVA
|8,20
|63.980.570
|% -6,92
|
|DMSAS
|7,57
|137.520.813
|% -5,85
|
|FONET
|14,80
|11.495.319
|% -5,61
|
|DAGI
|3,93
|133.560.015
|% -5,53
|
|KSTUR
|189,10
|59.894
|% -4,97
|
|GARAN
|9,30
|473.663.135
|% 0,11
|
|EREGL
|18,46
|314.569.159
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,59
|253.361.601
|% -1,17
|
|KOZAA
|15,17
|242.914.960
|% 3,20
|
|KOZAL
|106,00
|223.347.236
|% 0,28
|
|ODAS
|1,40
|86.469.497
|% -2,10
|
|GARAN
|9,30
|473.663.135
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,84
|87.888.251
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|104.300.854
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.773.034
|% 9,98
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5414
|8,5432
|% 0,43
|
|Euro
|9,9770
|9,9818
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5914
|11,6496
|% 0,43
|
|Frank
|9,2701
|9,3260
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2705
|2,2819
|% 0,60
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|1,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,00
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|