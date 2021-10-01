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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.10.2021 10:48



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) pay endekslerine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endekslerini takip etmektedir. Fonun yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile BRIC ülkeleri pay endekslerindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Yönetici fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde fon büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyonu ve likiditesini göz önünde bulundurur.
Getiriyi desteklemek amacıyla, yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kıymetli madenlere ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. İlgili sermaye piyasası araçları ve işlemlerinin toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, fon izahnamesi madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, fon izahnamesi madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber'de yer alan ve fon izahnamesi madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966023


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