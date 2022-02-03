Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.02.2022 19:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.02.2018 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 03.01.2022 2017-2017/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 14 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Erman Yıldız 03.01.2022 2014-2018/Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 2018-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 2020-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 9 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999342


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.958
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.996  
Önceki Kapanış :  1.958  
En Yüksek
2.014 En Düşük
1.949
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PARSN 39,38 152.339.635 % 10,00  
PKENT 369,20 33.385.127 % 9,98  
DESA 9,40 29.839.289 % 9,94  
OZGYO 2,26 86.095.118 % 9,71  
KONTR 121,70 363.143.486 % 8,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5602 13,5767 % 0,05  
Euro 15,5474 15,5750 % 0,29  
Sterlin 18,3679 18,4600 % 0,75  
Frank 14,6537 14,7420 % 0,36  
Riyal 3,6016 3,6197 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 787 787 4,26  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru