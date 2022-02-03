***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2022 19:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 05.04.2017 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 03.01.2022 2017-2017/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 14 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 03.01.2022 2017-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999346
BIST
10:051.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.965
10:0513,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:0515,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0382
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:05790,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,43
|Açılış
|: 790,27
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,41
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:03
|PKENT
|405,00
|2.630.374
|% 9,70
|
|TETMT
|336,60
|806.215
|% 5,75
|
|OZGYO
|2,36
|7.289.966
|% 4,42
|
|SUMAS
|78,05
|12.488
|% 3,65
|
|BRSAN
|26,58
|3.985.563
|% 3,42
|
|ORCAY
|51,55
|3.824.134
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,22
|101.356.128
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,10
|82.555.547
|% 0,49
|
|SISE
|13,73
|41.764.574
|% 1,33
|
|KRDMD
|11,32
|40.421.178
|% 0,80
|
|TOASO
|81,55
|39.711.653
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,10
|82.555.547
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,40
|17.524.223
|% 0,84
|
|ODAS
|1,34
|7.438.048
|% 0,75
|
|CEMAS
|1,14
|5.137.852
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,03
|4.357.613
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5464
|13,5525
|% -0,13
|
|Euro
|15,5163
|15,5363
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4212
|18,5136
|% 0,20
|
|Frank
|14,7116
|14,8003
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6123
|3,6304
|% 0,19
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,12
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,64
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,30
|