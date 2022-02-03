***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2022 19:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 01.08.2021 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Emir Talu 03.01.2022 2014-2017/Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Analist 2018-2021/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999369
BIST
11:101.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
11:1013,5485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0212
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
11:1015,5205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
11:10787,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,60
|Açılış
|: 787,24
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PKENT
|406,10
|9.228.654
|% 9,99
|
|TETMT
|346,00
|7.509.853
|% 8,70
|
|BRSAN
|27,70
|45.414.920
|% 7,78
|
|TRCAS
|4,40
|18.615.766
|% 6,02
|
|OZGYO
|2,39
|49.433.224
|% 5,75
|
|ORCAY
|51,55
|20.529.568
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,30
|520.689.114
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,12
|500.338.901
|% 0,98
|
|KRDMD
|11,20
|278.465.562
|% -0,27
|
|GARAN
|11,95
|187.695.319
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,39
|157.422.277
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,12
|500.338.901
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,39
|157.422.277
|% 0,42
|
|TSKB
|1,54
|47.204.929
|% -1,28
|
|KRDMD
|11,20
|278.465.562
|% -0,27
|
|OZGYO
|2,39
|49.433.224
|% 5,75
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5469
|13,5535
|% -0,12
|
|Euro
|15,5124
|15,5229
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,3279
|18,4198
|% -0,31
|
|Frank
|14,6486
|14,7369
|% -0,11
|
|Riyal
|3,5991
|3,6171
|% -0,18
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,53
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|0,43
|