***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2022 12:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002345
BIST
11:572.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
11:5713,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0186
|Açılış
|: 13,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:5715,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:57825,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 6,93
|Açılış
|: 825,43
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:57
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.072.001
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.330.153
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,07
|43.241.032
|% 9,50
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|973.375
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|OYLUM
|4,99
|6.824.431
|% -8,61
|
|INTEM
|80,45
|11.391.345
|% -8,27
|
|TAVHL
|40,44
|440.718.432
|% 3,22
|
|KOZAL
|128,80
|297.663.549
|% -0,16
|
|PGSUS
|109,80
|208.193.013
|% -1,08
|
|BIMAS
|74,30
|169.463.239
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,33
|156.780.965
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,33
|156.780.965
|% -1,27
|
|ODAS
|1,29
|50.170.830
|% -1,53
|
|CEMAS
|1,16
|40.223.032
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,10
|25.853.952
|% -0,90
|
|MOBTL
|1,87
|42.310.383
|% 0,54
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6088
|13,6155
|% 0,14
|
|Euro
|15,4596
|15,4742
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,4283
|18,5207
|% 0,01
|
|Frank
|14,7028
|14,7914
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6154
|3,6336
|% 0,09
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|13,98
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,69
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.463
|5.599
|75,96
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,74
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,37
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|-0,65
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 4 kaybederek (% -0.24 ) 2, 263
-
12:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
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12:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
-
12:11XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 12, 641.00 milyon TL de
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12:11ETYAT
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 377, 676 adet işlem