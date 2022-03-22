***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2022 09:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 . 25.07.2019
BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ 10 . 01.01.2022
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 . 25.07.2019
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 . 25.07.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011893
BIST
11:262.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.170
En Düşük
2.146
11:2614,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:2616,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0151
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:26918,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,01
|Açılış
|: 918,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ENSRI
|15,40
|1.078.585
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.973.803
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,30
|34.040.601
|% 8,20
|
|EUHOL
|3,88
|24.229.551
|% 8,08
|
|ISYAT
|3,69
|30.990.819
|% 7,27
|
|SANEL
|6,98
|4.802.267
|% -8,04
|
|PENTA
|387,50
|40.659.897
|% -7,56
|
|PKENT
|304,50
|69.344.286
|% -4,43
|
|AYEN
|12,72
|30.153.071
|% -3,71
|
|MRSHL
|212,00
|1.545.225
|% -3,64
|
|THYAO
|28,38
|1.604.463.663
|% 1,65
|
|EREGL
|33,64
|1.425.309.372
|% 5,69
|
|KRDMD
|15,24
|1.267.862.837
|% 1,20
|
|SISE
|14,25
|446.964.232
|% 1,06
|
|ASELS
|24,40
|359.945.629
|% 0,99
|
|ODAS
|1,66
|173.426.840
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,24
|1.267.862.837
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,33
|135.635.559
|% -0,43
|
|THYAO
|28,38
|1.604.463.663
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,02
|215.211.766
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8172
|14,8216
|% -0,03
|
|Euro
|16,3084
|16,3236
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4456
|19,5432
|% -0,12
|
|Frank
|15,7782
|15,8732
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9391
|3,9588
|% -0,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,04
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,09
|