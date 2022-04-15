***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2022 16:39
Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 25.05.2017 16 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021150
BIST
17:592.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,67
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5914,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5915,8449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:59929,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,00
|Açılış
|: 929,11
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.985.132
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|62.659.581
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.708.405
|% -4,92
|
|PKART
|17,39
|13.950.198
|% -4,45
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|ISSEN
|18,35
|29.969.328
|% -3,22
|
|GARAN
|13,89
|2.487.309.290
|% 1,39
|
|THYAO
|37,76
|2.300.112.278
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,94
|1.627.625.871
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.472.236
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,30
|1.310.152.966
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,94
|1.627.625.871
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|580.142.708
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.472.236
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|586.703.520
|% 0,87
|
|GARAN
|13,89
|2.487.309.290
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6341
|14,6372
|% 0,23
|
|Euro
|15,8180
|15,8449
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0656
|19,1612
|% 0,08
|
|Frank
|15,4661
|15,5593
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|